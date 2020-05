A Space Jam 2 új részleteiről rántotta le a leplet LeBron James

Megosztás Tweet



Megvan a cím, sőt, logó is készült a folytatáshoz.

Múlt szeptemberben jelentették be, hogy folytatást kap a Space Jam – Zűr az űrben, melynek ezúttal LeBron James lesz a főszereplője.

A kosárlabdázó most Instagramján jelentette be, hogy a második rész a Space Jam: A New Legacy címet kapta, melyhez elkészült az új logó is, baseball-sapkáján már az díszeleg – írja a Just Jared.

A Bolondos dallamok figurái mellett a filmben szerepet kapott még Don Cheadle és Sonequa Martin-Green, s várhatóan több neves sportoló is cameo szerepben tűnik majd fel, úgy mint Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, vagy Kyle Kuzma.

Az 1996-os eredeti alkotásban Tapsi Hapsi és a barátai összeállnak Michael Jordannel a miniatűr földönkívüliek ellen, hogy elnyerjék a szabadságukat.

Az új rész 2021. július 16-án landol a mozikban.