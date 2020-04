Tom Hanks vérplazmájával segíti a koronavírussal fertőzött betegeket

Megosztás Tweet



A színész kigyógyult a betegségből, így a vére most különösen értékes a kutatók és orvosok számára.

Tom Hanks mindent megtesz azért, hogy segítse a koronavírus elleni harcot – írja cikkében az E News. Mint ismeretes a színész az ausztráliai Gold Coast városban, Elvis Presley-ről forgatott egy filmet, miután azonban megjelentek nála és feleségénél, Rita Wilsonnál a tünetek, kórházban kerültek elkülönítésre. S bár jó néhány hétbe beletelt, már mindketten felgyógyultak, és haza is tértek Amerikába.

A sztárpár néhány napja jelentette be, hogy vért és plazmát adnak kutatási célokra, utóbbiról most fotót is közzétett a híresség.

“Itt a múltheti plazma adag. Micsoda mennyiség! Egy kis papírmunka után épp olyan, mintha pihiznél egy kicsit.” – büszkélkedett adományával Tom.

Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója korábban elmondta az MTI-nek, hogy mivel a koronavírus kezelésére nincsenek speciális gyógyszerek, ezért vezették be ezt a passzív immunizációs eljárást, amelyben meggyógyult emberek vérplazmáját használják fel a betegek gyógyítására. Így Magyarországon is vérplazma adásra kéri az egészségügy a gyógyultakat.

Egy amerikai tudományos szaklapban megjelent kutatás szerint, a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből.