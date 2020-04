Ki hitte volna, hogy Bruce Willis lányánál van a Drágán add az életed legjobb fotója

Megosztás Tweet



Rumer a régi fotók szortírozása közben bukkant rá a gyöngyszemre.

Így még biztosan nem látták a film rajongói John McClane-t! Rumer Willis, Bruce Willis lánya a régi családi albumot forgatta, így bukkant rá egy igazán különleges képre, melyen a kislányként apjával összeérinti az orrát, ráadásul nem máshol, mint az egyik Drágán add az életed-film forgatásán – írja a People magazin.

Az utóbbi időben rengeteget nosztalgiázik a Willis-Moore család, hisze Bruce együtt tölti a karantént felnőtt lányaival és exfeleségével, Demivel.

Fel is röppent a pletyka, hogy Bruce és jelenlegi neje, Emma Heming szakítottak, akitől egyébként két kislánya született, a most nyolcéves Mabel Ray, és az ötéves Evelyn Penn. Azonban több forrás is megerősítette, hogy erről szó nincs, a karantén bejelentésének idején a pár más-más városban tartózkodott, egyszerűen így találták biztonságosnak.

Úgy tudni, bár Emma hiányolja férjét, nem orrol amiatt, hogy Demivel és nagyobb lányaival tölti ezeket a heteket.