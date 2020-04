Katalin hercegné büszke, amiért a kis Lajos végre leginkább rá hasonlít

Néhány nappal ezelőtt kétéves lett Vilmos herceg és Katalin hercegné legkisebb csemetéje, Lajos. A nagy nap alkalmából természetesen a kiváló fotográfus hírében álló Katalin készítette el fiáról a szülinapi portrékat.

A fiúcska szivárványszínű festékkel készített kézlenyomatot, ami persze nem is lehetne aktuálisabb jelen egészségügyi veszélyhelyzetbe, azonban azon kívül, hogy mennyire tüneményes a kis herceg, az is kiderült, hogy szakasztott édesanyja.

“Mindenki azt mondogatja, hogy Lajos mennyire hasonlít Katalinra. Ő maga is gyakorta viccel azzal, hogy Lajos az egyetlen, aki hasonlít rá” – nyilatkozta a People magazinnak egy családi barát.

Kate Middleton Jokes Prince Louis 'Is the Only One Who Looks Like Her' — and 'She Loves It' https://t.co/MAERW2v15s

— People (@people) April 23, 2020