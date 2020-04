Bottal jár a Bosszúállók sztárja

A 2018-as Fekete Párduc címszerepét alakító 42 éves amerikai színész, Chadwick Boseman először néhány hete keltett aggodalmat rajongóiban, miután maga is a karanténból posztolt közösségi oldalán. A színész kórosan soványak tűnt a videóban, mely később a sok komment miatt törlésre is került.

Chadwick Boseman was spotted walking with a walking stick after fans sparked concern over his weight loss earlier this month https://t.co/y27UnSvc66

