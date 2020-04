Szakított Timothée Chalamet és Lily Rose-Depp

Timothée Chalamet és Lily-Rose Depp már nem alkot egy párt a US Weekly információi szerint. Chalametnek a brit Vogue májusi számában jelenik majd meg egy interjúja, melyben szingliként hivatkozott magára.

Nooo say it ain't so! Lily Rose Depp and Timothée Chalamet have apparently split up https://t.co/0Nww89K7Fe pic.twitter.com/SOxQUgcYaM

— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 27, 2020