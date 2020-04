Még Steven Spielberg sem ismerte fel az első Jurassic Park gyereksztárját

Megosztás Tweet



A most 36 éves Joseph Mazzello mentorát is megtévesztette.

Joseph Mazzello két fantasztikus film rajongóinak is ismerős lehet. Az egyik a Bohém rapszódia, melyben a Queen együttes basszusgitárosát, John Deacont alakította, a másikhoz azonban visszább kell nyúlni a múltba, Joseph volt ugyanis a Jurassic Park gyereksztárja, Tim.

Joseph Mazzello az első Jurassic Park moziban. (Fotó: Getty Images)

Mazzello most a IGN-nek adott interjút, melyben a régi időkről is szívesen mesélt, elárulta például, hogy a dínós-mozi forgatása alatt baráti kapcsolatot sikerült kialakítania a rendezővel, Steven Spielberggel, akivel a mai napig is levelezik.

A legendás filmes jól ismeri egykori kis védencét, ellenben most kiderült, hogy a Bohém rapszódiában nem ismerte fel Josephet.

“Steven az, akivel leginkább tartom abból az időből a kapcsolatot. Több tucat levelet váltottunk az elmúlt években. Kézzel írott leveleket, ami klassz. Arról beszélgetünk, ki hol tart a karrierjében, vagy épp véleményt cseréltünk a Bohém rapszódiáról, amiben egyébként nem ismert fel, mert paróka volt rajtam és angol akcentusom volt. A vendégétől érdeklődött, hogy ki az a színész, aki Deacont alakítja.”