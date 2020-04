Hetvenévesen háromszoros apuka lett Richard Gere

Megosztás Tweet



Jelenlegi felesége néhány hete egy kisfiúnak adott életet.

A 70 éves Richard Gere és felesége, a 37 éves Alejandra Silva első közös gyermeke tavaly év elején született meg. Kisfiuk, Alexander Gere most kistestvért kapott, a Hello magazin értesülései szerint ugyanis titokban már megszületett a pár második közös gyermeke. A kisfiú nevét egyelőre nem jelentették be.

Alejandra Silva és Richard Gere (Fotó: Getty Images)

A szülők New Yorktól nem messze egy Pound Ridge-i farmon élnek, ahol már néhány hete négyen vannak. További részleteket egyelőre nem áruét el a családhoz közeli forrás.

Az újdonsült szülők 2014-ben találkoztak, amikor a színész Alejandra szüleinek szállodájában töltött pár napot Positanóban. Hamar szerelembe estek, majd mielőtt összeköltöztek volna, Alejandra áttért a buddhizmusra is. Esküvőjüket 2018 áprilisában tartották azon a birtokon, ahol most is élnek.

Richard legidősebb fia, Homer már húszéves, ő előző feleségétől, Carey Lovelltől született. Alejandrának is született egy fia előző kapcsolatából, a hétéves Albert.