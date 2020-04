Érkezik egy újabb Éhezők viadala-mozi – megfilmesítik az előzménytörténetét

Megosztás Tweet



A koronavírus miatt egyelőre még nem kezdődött el a szereplőválogatás.

Májusban jelenik meg Az éhezők viadala című világhírű regénysorozat új része, és a Lionsgate filmstúdió kedden bejelentette, hogy előzményfilmet terveznek ebből a regényből.

Suzanne Collins The Ballad of Songbirds and Snakes című új regénye Az éhezők viadala-trilógia előzményeit tárgyalja. A könyvet május 19-étől lehet megvásárolni.

A Lionsgate a világszerte több tízmillió példányban eladott trilógiából nagy sikerű filmsorozatot készített Jennifer Lawrence főszereplésével. A filmek globális bevétele megközelítette a hárommilliárd dollárt (980 milliárd forintot) – emlékeztetett a Variety.com.

A tervezett előzményfilmben Collins executive producerként működik közre. A forgatókönyvet Collins szinopszisa nyomán az Oscar-díjas Michael Arndt írja. A filmet a trilógiát is forgató Francis Lawrence rendezi és Nina Jacobson is visszatér producerként az alkotók közé Brad Simpson mellett.

Joe Drake, a Lionsgate elnöke már tavaly, a könyv beharangozásakor bejelentette, hogy a stúdió folyamatos kapcsolatban áll az írónővel. A produkció előkészítése azonban egyelőre leállt a koronavírus-járvány miatt, a szereplőválogatás sem kezdődött el és a bemutató dátumát sem tűzték ki.

A disztópia Panemben, egy kitalált világban játszódik, és a 18 éves Coriolanus Snow áll a középpontjában, akiből a trilógiában megismert későbbi elnök lesz. A filmekben az idős elnököt Donald Sutherland játszotta.