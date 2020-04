Kylie Jenner az élő bizonyítéka, mennyit változtat valakin egy jó smink

Kylie Jenner, aki ugye a híres-neves Kardashian nővérek legfiatalabb tagja, két éve a világ leggazdagabb fiatal feltörekvő milliárdosa, köszönhetően a Kylie Cosmeticsnek, melynek 51%-át eladta a Coty Inc.-nek 600 millió dollárért.

A fiatal celeb mindig is nagy átváltozó művész hírében állt, így nem csoda, hogy a szépségiparban, pontosabban a sminkek piacán vetette meg a lábát. Kylie egyébként nevét viselő termékeit rendszeresen reklámozza, azok nélkül azonban szinte felismerhetetlen.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020