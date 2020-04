Jennifer Lopez és vőlegénye meg akarja vásárolni a New York Mets baseballcsapatot

Megosztás Tweet



Az énekesnő párja, Alex Rodriguez korábban épp egy ellenfél csapat, a Yankees játékosa volt.

A koronavírus miatti otthoni kényszerpihenőben már megannyi zseniális ötlet született, és úgy tűnik, Jennifer Lopez és Alex Rodriguez sem ült tétlenül a babérjain. Az énekesnő és egykori baseball-játékos vőlegénye úgy döntött, közös üzletbe fognak. A Variety információi szerint megpróbálják megvásárolni a neves New York Mets baseballcsapatot. Ez azért is érdekes, mivel Alex korábban egy másik helyi csapat, a New York Yankees játékosa volt.

Alex Rodriguez és Jennifer Lopez (Fotó: Getty Images/Jon Kopaloff)

A hírek szerint a pár már tárgyal a JPMorgan Chase befektetési bankkal, hogy összegyűlhessen akkora összeg, amivel ajánlatot tudnak tenni a Wilpon családnak, akik jelenleg a csapat tulajdonosai. Wilponék decemberben jelentették be, hogy eladnák a csapat 80%-át, mely után a Mets 2,6 milliárd dollárt érne.

Pontosan nem tudni, Lopez és Rodriguez mennyi pénzt tud önerőből biztosítani, hiszen összvagyonukat 700 millió dollárra becsülik, de vélhetően ezért kérték Eric Menell segítségét, aki az észak-amerikai részleg ügyvezető igazgatója, és aki médiabefektetésekben nagy gurunak számít.