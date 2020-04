Hotelbe költözött a szülésznő, hogy megóvja családját, története a Harry Potter színészét is megrendítette

Megosztás Tweet



Rupert Grint videochaten köszönte meg az egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját.

Rupert Grint, akiről néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy hamarosan apuka lesz, igazán kedves meglepetéssel készült Sam Halliwell szülésznőnek, aki a Birminghami Női Klinikán dolgozik. A Harry Potter-filmekben Ron Weasleyt alakító brit színész a One World: Together at Home műsor keretében köszönte meg Samnek a kitartó munkáját, aki egyébként egy helyi hotelbe költözött, hogy családját ne veszélyeztesse.

“Őrült egy történet a tiéd, ez az önfeláldozás őszintén inspiráló. Akár egy igazi griffendéles. Köszönjük!” – idézi Rupert sorait a Just Jared.

Ami pedig a leendő szülőket illeti, a 31 éves színész és 28 éves várandós kedvese, Georgia Groome 2011 óta alkotnak egy párt kisebb-nagyobb kihagyásokkal. A gólyahírt egy lesifotós leplezte le, aki gömbölyödő pocakkal fotózta le Georgiát. A szerelmesek egyelőre nem tettek hivatalos bejelentést.