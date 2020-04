Zayn Malik nem kér a fegyverszünetből - a One Direction nélküle áll össze

Megosztás Tweet



Ő bontotta meg évekkel ezelőtt az egységet és egy különleges alkalom miatt sem hajlandó nosztalgiázni.

Még egy hét sem telt el azóta, hogy a Page Six tudomására jutott a One Direction titkos projektje, mellyel megalakulásuk tizedik évfordulójára készülnek.

Zayn Malik (Fotó: Rex Features)

Nagy durranásnak indult, hiszen az egykori tagok, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson és Niall Horan is bekövette elsőként kivált társukat, Zayn Malikot a Twitteren. Most azonban a Just Jared megtudta, Zayn nem hiába nem viszonozta a dolgot, ő ugyanis nem akar nosztalgiázni.

Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan és Harry Styles, a One Direction angol-ír popegyüttes tagjai még 2015-ben. (Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson)

Liam Payne ezt DJ Alessóval közös Instagram élő videójában ismerte el. Tomlinson volt állítólag az, aki Malikkal korábban felvette a kapcsolatot, és mesélt neki az évfordulós tervekről, azonban süket fülekre talált.

A másik négy énekes azonban már Londonban van, és videós chaten próbálják megszervezni az előttük álló feladatokat.