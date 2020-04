Úgy még biztosan senki sem adta elő a Yesterdayt, mint a gyönyörű Keira Knightley

Megosztás Tweet



Egyesek furának, mások zseniálisnak tartják a színésznő produkcióját.

Keira Knightley mindig be tud dobni egy magánszámot, ha laposodna a buli. A színésznő szinte bármilyen dalt elő tud adni, ráadásul a fogain. Tavaly a Despacitót játszotta el Jimmy Falonnak a Tonight Show-ban, most viszont egy igazi klasszikussal kapcsolódott be az egészség világnapja alkalmából rendezett #HopeFromHome online műsorába – írja a Just Jared.

Keira nem mást, mint a The Beatles Yesterday című dalát kopogtatta el a fogain, ami egyszerre sokkoló, bizarr, de a többség még mindig emeli a kalapját a sztár különleges képessége előtt.

“Sokat gondolkodtam rajta, milyen szórakoztató dologgal rukkolhatnék elő, de semmi más nem jutott eszembe. Így eljátszom nektek a Yesterdayt a fogaimon, ez ugyanis az egyetlen bulis trükköm.”