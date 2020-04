Amikor a rendőrség legnagyobb fogása egy belvárosban ugráló kenguru

Kenguru ugrált végig vasárnap délelőtt az ausztráliai Adelaide járványügyi intézkedések nyomán elnéptelenedett belvárosán.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020