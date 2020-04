Sylvester Stallone így emlékezik a 81 évesen elhunyt Brian Dennehyre

Nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy amerikai színész, aki több ismert filmben, köztük a Rambóban játszott emlékezetes karakterszerepeket, főleg a nyolcvanas és a kilencvenes években. Szerdán este halt meg a connecticuti New Havenben – közölték hozzátartozói és ügynökei.

A színészről Instagram posztjában Sylvester Stallone is megemlékezett:

“Briliáns előadó volt és vietnámi veterán, aki nagy segítség volt Rambo karakterének a felépítésében.”

Josh Gad, a Szépség és a Szörnyeteg sztárja is méltatta Briant, akit színházi munkái miatt nagyra tartott.

“Új nap és újabb szörnyű hír. Akinek nem volt lehetősége látni Briant Az ügynök halála című darabban, ez volt a világot jelentő deszkák egyik lenhangosabb sikere” – idézte Gad posztját a Variety.

Another day. Another piece of devastating news. For those who never got to see Brian's towering performance in "Death of A Salesman," it will go down as one of the crowing performances ever delivered in a stage. #RIPbriandennehy https://t.co/23QgabbeZY

— Josh Gad (@joshgad) April 16, 2020