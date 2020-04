Cameron Diaz először mesélt arról, milyen karatén idején újdonsült anyukának lenni

Megosztás Tweet



A színésznő hálásnak érzi magát, amiért ilyen csodás férje van, aki mindenben segíti és támogatja.

Cameron Diaz és férje, Benji Madden óriási meglepetéssel szolgáltak a világnak, az év első hetében bejelentették ugyanis, hogy megszületett első gyermekük. A hír azért is volt megdöbbentő, mivel azt sem neszelte meg a sajtó, hogy a színésznő várandós lenne.

Cameron Diaz és Benji Madden (Fotó: Getty Images)

A kislány, Raddix Madden azóta már három hónapos is elmúlt, a színésznő pedig egy élő Instagram videóban először mesélt az anyaságról ezekben a kihívást jelentő napokban barátnőjének, Katherine Powernek – írja cikkében a Just Jared.

„Imádok anyuka lenni, ez az életem legeslegjobb része. Hálás vagyok és boldog, és örülök, hogy ezt Benjivel az oldalamon élhetem meg. Mivel egy három és fél hónapos gyermekkel vagyok otthon, egyébként is fogalmazhatok úgy, hogy karanténban élek, a mindennapok csendesek és nyugodtak. Bár korábban a barátaim folyton átjöhettek, most azonban senkivel sem találkozhatom. De most szeretem ezt a kis buborékunkat. A kuckónkat a gyermekemmel és a férjemmel, ahol főzhetek” – mesélt napjairól a színésznő.

Cameron ezután férjét magasztalta, aki szerinte csodálatos apa, mindenben segítségére van. Ott van minden fürdetésnél, sőt, ő altatja el este kislányukat, a színésznő így kedvenc sorozata közben elkészítheti a vacsorát.