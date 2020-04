Arra kérték a rajongók Michael Bublé feleségét, váljon el erőszakos férjétől – a választ senki sem tette zsebre

Michael Bublé énekes és kedvese, a spanyol származású Luisiana Lupilato színésznő 2011-ben házasodott össze, és három gyermekük született. Pár éve a szülők legnehezebb megpróbáltatását is kibírta házasságuk, amikor is kiderült, hogy kisfiuknak májrákja van. A gyermek azóta teljesen felépült, a pár pedig boldogabb mint valaha. Azonban néhány kommentelő most magára haragította a szülőket, legfőképpen a sztárfeleséget – People magazin.

Michael Bublé is currently under fire due to a recent IG live in which he forcefully grabbed his wife Luisana Lopilato after she talked over him.

Similar clips from the past have surfaced, and the actress has put out a statement denying the allegations. pic.twitter.com/MGtPJfx42o

