Cate Blanchett élő adásban vallotta be, hogy elcsente Thor kalapácsát - VIDEÓ

Mint kiderült, a legtöbb filmjéből megtart egy-egy szuvenírt.

Annak ellenére, hogy a stúdiókban, élő közönség előtt rögzített showműsorok forgatása leállt, nem maradtak a nézők program nélkül, hiszen a legtöbb csatorna a műsorvezető otthonából sugározza az újabb részeket, így aztán a sztársztorikból sincs lemaradás.

A The Late Show, melynek házigazdája Stephen Colbert a minap például Cate Blanchette színésznővel társalgott, aki most elárulta, hogy van egy rossz szokása: kellékeket csen el filmjei forgatásáról. Így aztán nem csak Tauriel kardját tartotta meg a Hobbitból, de valami sokkal “súlyosabbat” is – írja cikkében a Just Jared.

“Tudtátok, hogy Ausztráliában leállították az új Thor forgatását? Ennek semmi köze a koronavírushoz. Azért történt, mert elloptam a kalapácsot. Nálam van a Mjölnir, és nézzétek milyen könnyedén emelgetem” – mutatta meg Thor legendás fegyverét a színésznő.