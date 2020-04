Take That rajongóknak kötelező: együtt nosztalgiázott Robbie Williams és Gary Barlow

Virtuális duettet adott elő online a Take That két tagja. Robbie Williams, aki 25 éve szállt ki a brit fiúcsapatból és a formációval ma is dolgozó Gary Barlow a Shame című számot énekelték el együtt.

Sorry to have made you wait so long for this one.

Yes the dynamic duo return. Thank you @robbiewilliams for taking the time to be part of this. Big hugs (virtually of course) #thecroonersessions pic.twitter.com/kOfXip5cqN

— Gary Barlow (@GaryBarlow) April 13, 2020