John Travolta régi családi fotókkal emlékezik 16 évesen elhunyt fiára

Már 12 éve annak, hogy a színész gyermeke epilepsziás rohama következtében elhunyt.

Jett Travolta hétfőn lett volna 28 éves -írja a People magazin. John Travolta fia azonban 16 évesen életét vesztette epilepsziás rohama következtében.

A színész és felesége a poklok poklát járta meg, amikor 2009-ben a bahamai nyaralásukon, az akkor 16 éves fiú beverte a fejét a kádba. A mentők kórházba vitték Jeffet, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A tini autista volt, a kórt a sztár szcientológia vallása nem tekintette betegségként, így sokáig a családot vádolták a gyermek haláláért.

John és Kelly azóta minden évben közösségi oldalaikon is megemlékeznek szeretett gyermekükről, ahogyan most is.

“Boldog szülinapot Jett! Szeretünk” – írta a kép alá John, de felesége, sőt lánya, Ella is régi családi fotókkal emlékezett.