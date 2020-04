A nagybeteg nyugdíjas nem hitt a szemének, amikor kertjében David Beckham tűnt fel

Megosztás Tweet



Egy jótékonysági szervezet hozta össze a meglepetés látogatást.

A 70 éves David Roberts három éve küzd a rákkal, decemberben pedig egy komolyabb műtéten is átesett, azóta felesége és gyerekei gondoskodnak róla angliai otthonában.

A nyugdíjas az Age Concern jótékonysági szervezet jóvoltából egy különleges személlyel találkozhatott hétfőn, akinek érkezéséről előre tájékoztatták a családot, kilétéről azonban semmit sem árultak el. Nagy volt hát a meglepetés, amikor David Beckham toppant be a kertbe. Persze a látogatás szigorúan a távolságtartás szabályainak megfelelően zajlott, de még így is nagy élmény volt ez a férfi és családja számára.

“Először csak annyit tudtam mondani, hogy helló és hogy van? Ő egy nagyon kedves fickó, arról beszélhettünk, hogy mi lesz most a futballszezonnal, és a Menchester Uniteddel, és szó esett arról is, hogy Liverpool drukker vagyok” – mesélte Roberts a látogatásról az Oxford Mailnek, aki egy jókora ajándékcsomagot is kapott Beckhamtől.