Titkos projekten dolgozik a One Direction - újra összeállhat az együttes

A megalakulásuk tizedik évfordulója alkalmából nem lehetetlen, hogy új dallal rukkolnak elő.

Újra együtt dolgoznak a One Direction tagjai – számolt be róla a Page Six. A fiúbanda tagjai az együttes megalakulásának tizedik évfordulójára egy közös dallal készülnek, melynek egy tévéműsorban lehet a premierje.

Simon Cowell és a One Direction. (Fotó: Wire Image)

A júliusi évfordulót vélik a rajongók a legvalószínűbb magyarázatnak arra, hogy az egykori tagok, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson és Niall Horan is bekövette elsőként kivált társukat, Zayn Malikot a Twitteren, bár Zayn nem viszonozta ezt.

A feloszlott együttes tagjai ma már mind szólókarrierbe fogtak, és más-más kiadóhoz szerződtek, de egyikük menedzsment csapatának tagja megerősítette, hogy valami készül:

“Még mindig hosszú út áll előttük és sok az akadály, hisz nyilvánvaló, hogy jelenleg bármit is tesznek, azt csak virtuálisan lehet. De jót akarnak, és tényleg dolgoznak valamin” – nyilatkozta a lap forrása.