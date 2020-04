A Disney újra összehozza a High School Musical szereplőit

Megosztás Tweet



A népszerű film egyik leghíresebb slágerét éneklik együtt egy jótékonysági műsorban.

Újra együtt énekelnek a High School Musical tagjai – számolt be a meglepetésről a népszerű film rendezője, Kenny Ortega a Deadlinennak.

Az ABC csatornán egész héten fut majd a Disney Family Singalong jótékonysági műsor, melyben olyan klasszikusok slágerei is felcsendülnek, mint a Kishableány, a Jégvarázs, a Vaiana vagy a Szépség és a Szörnyeteg. A dalokat bárki együtt énekelheti a virtuálisan bekapcsolódó sztárokkal, melyet a képernyőn futó dalszöveg segít majd.

A műsorban pedig különleges produkciók és videóüzenetek is láthatóak lesznek, így Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel és Zac Efron is dalra fakad, méghozzá a Wildcats “We’re All In this Together” című slágerére.

A műsort egyébként Ryan Seacrest rádiós vezeti majd, akihez olyan további sztárok csatlakoznak, mint John Stamos, Christina Aguilera, Michael Bublé és Luke Evans.