Nincs is bájosabb a nyuszinak öltözött és várandós Katy Perrynél

Megosztás Tweet



Húsvét alkalmából megmutatta, hogy kivirult a terhessége alatt.

Katy Perry várandós, derült ki néhány héttel ezelőtt debütáló videoklipjéből, melyben kerekedő pocakkal forgatott. Néhány napja a pár pedig egy rózsaszín krémmel töltött tortával az apuka, Orlando Bloom arcán, azt is bejelentette, hogy kislányuk lesz.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon KATY PERRY (@katyperry) által megosztott bejegyzés, Ápr 12., 2020, időpont: 3:33 (PDT időzóna szerint)

Katy az ünnep alkalmával most újabb fotót posztolt, ezúttal egy nyuszi-jelmezben mutatta meg kigömbölyödött pocakját – írja cikkében a Just Jared. Az énekesnő ezzel az aranyos felvétellel jelentette be, hogy rajongói élőben kérdezhetnek tőle a Facebookon, mielőtt adásba kerül az American Idol (korábban felvett) legújabb része, melyben ugye zsűritag.

Perrynek exférjétől, Russell Brandtől nem született gyermeke, tőle 2012-ben vált el. Orlandonak viszont első feleségétől, Miranda Kerrtől van egy 9 éves kisfia, Flynn.