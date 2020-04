Lady Gaga húsvéti kívánsága egy szívből jövő mosoly mindenkinek

Megosztás Tweet



Az énekesnő közösségi oldalán kívánt boldog ünnepet a világnak.

Lady Gaga igyekszik pozitív lenni ezen a húsvéton. Úgy döntött, pár kedves szóval talán bearanyozhatna néhány ember napját.

“Kellemes húsvétot a világnak! Sokan szenvednek most, de ha ünnepled a húsvétot és akkor is ha nem, kívánom, hogy legyen olyan szép napod, amilyen csak lehet. Legalább egy kedves mosolyt, ezt kívánom mindannyiótoknak” – idézte az előadó Twitter-üzenetét a Just Jared.

Lady Gaga sokat dolgozott az elmúlt hetekben, ő is résztvevője ugyanis annak a jótékonysági műsornak, mely a ABC, CBS és NBC tévécsatornák összefogásával pénzt gyűjt a egészségügyi veszélyhelyzetben leginkább rászorulóknak.

A Jimmy Fallon, Stephen Colbert és Jimmy Kimmel vezette show április 18-án egyszerre lesz majd látható mindhárom adón Amerika szerte.