Egy bártulajdonos 15 évnyi borravalót osztott szét alkalmazottai között

A koronavírus okozta válság azonnal lecsapott az amerikai vendéglátóhelyekre is. Azonban a Sand nevű bár tulajdonosa gondolt egyet, és a munka és fizetés nélkül maradt munkavállalóinak, pultosoknak és szakácsoknak egy váratlan gyorssegélyt osztott szét a georgiai Tybee Islanden.

For nearly 15 years, patrons have been leaving their mark on The Sand Bar in Tybee Island, Georgia, by stapling dollar bills on the walls and ceilings. Volunteers helped the owner remove $3,714 worth of bills so she could help her unemployed staff. https://t.co/E9VawCe02c

— CNN (@CNN) April 9, 2020