Nyuszinak öltözött doktor viszi házhoz a kicsiknek a húsvétot

A karantén megmozgatta az elme kreatív részét, és hogy az amerikai lányok ne maradjanak ki az ottani húsvéti folklórból, egy nyúlnak öltözött dél-karolinai orvos, dr. Adam Scher jár házról házra Greenville-ben, hogy bekopogjon a készülődő családok ablakán, betartva az egészségügyi protokollt.

HERO OF THE DAY: This doctor took a break from saving lives to bring neighborhood kids some springtime joy – dressing up like his fellow essential worker, the Easter Bunny https://t.co/5w5AzWXa9E pic.twitter.com/jADM3TXRnr

