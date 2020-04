Apa lesz a Harry Potter sztárja, Rupert Grint

A 31 éves Rupert Grint és a 28 éves Georgia Groome szülők lesznek – erősítette meg a gólyahírt a pár sajtósa a Just Jarednek.

#HarryPotter star Rupert Grint and girlfriend Georgia Groome head out to grab supplies amid the pandemic in London: https://t.co/9qSDlBoQXF

— JustJared.com (@JustJared) April 10, 2020