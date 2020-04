Justin Timberlake napját is bearanyozta a slágerére táncoló 97 éves veterán bácsi - VIDEÓ

Megosztás Tweet



Régen fantasztikus táncos volt, így aztán amíg tud, ropja.

Chuck Franzke, második világháborús veterán, aki 97 éves létére még mindig érzi a bugit a lábában. Hogy mennyire? Azt most egy igazán szívet melengető táncos videóban mutatta meg a világnak, egyik kedvenc dalára, ami Justin Timberlake “Can’t Stop the Feeling!” című slágere – számolt be róla a People magazin.

A nyugdíjas a világhálót meghódító videójában, cipő nélkül, zokniban ropja a táncot bejárati ajtaja előtt. Az aranyos felvétel eljutott Justin timberlake-hez is, aki kedves kommentet fűzött hozzá:

“Ez most tényleg bearanyozta a napom!” – üzente néhány emoji kíséretében.

Chuck nem először kerül a címlapokra táncával, két éve egy karácsonyra időzített koreográfia nyerte el a kommentelők tetszését. Akkor felesége, akivel már több mint 80 éve házasok, elmesélte, férje mindig is remek táncos volt, fiatal korukban sokszor eljártak együtt, és felperzselték a táncparkettet.