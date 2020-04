A U2 tízmillió euróval segíti az írországi küzdelmet a koronavírus ellen

Tízmillió eurót (3,6 milliárd forintot) adományoz az ír U2 rockegyüttes a koronavírus-járvány elleni írországi küzdelem támogatására.

Rock band U2 has donated €10 million to support health care workers battling coronavirus in Ireland.#Coronavirus #WorldNews https://t.co/SLivNvlLkz

