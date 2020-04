A karantén után újra együtt: ezzel a fotóval ünnepli házassági évfordulóját Károly herceg és Kamilla hercegné

Megosztás Tweet



Épp ma 15 éve, hogy örök hűséget fogadtak egymásnak.

Április 9-én ünnepli 15. házassági évfordulóját Károly herceg és Kamilla hercegné, akik néhány hét után most ismét találkozhattak. Károly hercegnél március 25-én mutatták ki a koronavírus-fertőzést, melyet felesége nem kapott el, ennek ellenére skóciai otthonukban mindketten karanténba kerültek.

A felgyógyult trónörökös és kedvese hétfő óta ismét együtt lehet, épp időben ahhoz, hogy ha a családdal nem is, de ketten megünnepeljék ezt a napot. Ahogy a People magazin is írja, az alkalomból hivatalos közösségi oldalukon egy friss képet is megosztottak, melyen birkhalli házuk bejárata előtt ülnek két kutyájukkal, Beth-szel és Bluebellel.

Miközben a pár számára ez egy valóra vált tündérmese, rémálom volt a néhai Diana hercegnének, Károly első feleségének, akinek házassága a herceggel gyakorlatilag az esküvő után nem sokkal rémálommá vált, hiszen megtudta, hogy Camilla Parker Bowlesszal (napjainkban Kamilla cornwalli hercegnéje) ismét viszonyt folytat. A részletekről egy 1992-ben megjelent életrajzi könyv, a Diana: igaz története számol be, melyet a hercegné halálának 20. évfordulóján újranyomtak.