Mindenki így emlékszik Paul Walkerre - vidám videót posztolt róla lánya

Meadow nem hitte volna, hogy ezt egyszer a nagyvilágnak is megmutatja.

Meadow Walker ezekben a napokban is édesapjára, Paul Walkerre emlékezik, akiről most egy eddig még nem látott felvételt osztott meg közösségi oldalán – számolt be róla a Just Jared.

“Sosem hittem, hogy ezt egyszer megmutatom, de helyesnek érzem. Legyetek jók! Vigyázzatok magatokra! Szeretlek!” – írta Meadow a videóhoz, melyben meglepi édesapját születésnapja alkalmából.

Paul döbbenten áll lakókocsija ajtajában lánya láttán, majd a karjába vonja, és persze fülig ér a szája.

Már hét éve annak, hogy Paul Walker és barátja, Roger Rodas életüket vesztették, amikor a Rodas vezette sportautó 130-150 kilométeres óránkénti sebességgel az út mellett álló fákba és korlátba csapódott Santa Claritában.