Matthew McConaughey és családja közös bingóval szórakoztatta az idősek otthona lakóit -VIDEÓ

Megosztás Tweet



A virtuális játékkal kicsit el szerették volna terelni a nyugdíjasok figyelmét a jelen helyzetről.

Matthew McConaughey nagy ötlettel rukkolt elő, egy taxai idősek otthona lakóinak vitt egy kis színt az életébe családja segítségével – számolt be róla a People magazin.

Az Oscar-díjas színész, felesége, Camilla, két gyermekük, sőt még Matthew édesanyja, Kay is leült az élő chat elé, hogy együtt bingózhassanak a rokonaiktól most ideiglenesen elzárt otthon lakóival.

A The Enclave at Round Rock Senior Living Facebook oldalán meg is osztott egy videót a jó hangulatú partiról, melynek keretében örömmel mesélt a nyugdíjasoknak a családjáról, sőt kedven italáról is.

Matthew aktívan kiveszi a részét, hogy csökkentse az egészségügyi veszélyhelyzet miatt kialakult stresszt az emberekben. Március közepén egy motivációs videóban próbált meg erőt adni a következő hetekhez, mely nagy sikernek bizonyult.