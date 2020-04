Jake Gyllenhaal még kézen állás közben is szívdöglesztő - VIDEÓ

Megosztás Tweet



Tom Holland hívta ki a tornászmutatványra.

A Tom Holland által kijelölt feladat nem annyira egyszerű! Úgy kell felvenni az embernek a pólóját, hogy közben kézen áll.

Jake via IG Stories #2 pic.twitter.com/mmlVOWB3tz — Jake Gyllenhaal BR (@gyllenhaalbr) April 2, 2020

Jake nekifeszült, és a falnak támaszkodva a kézenállás pozícióban, fel tudta venni a pólót – számolt be róla a Just Jared. A mutatvány egyensúlyt és erőt is igényel, ráadásul a gravitáció miatt a póló ugyebár lefelé akarna mindenképp indulni a felfelé irány helyett, és minden megszokott mozdulat ellentétét kell végrehajtani, ami az agyféltekéket is próbára teszi.

“Ezennel kihívom Hugh Jackmant, 50 Centet és Maggie Gyllenhaalt!” – üzeni a videó alatt. Utóbbi ugyebár a nővére, így a két, amúgy jó edzettségi állapotban lévő férfi mellett kissé sportszerűtlen dolog kihívni a 42 éves testvérét, de lelke rajta!