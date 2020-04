Jennifer Garner bekeményített: nem találkozhatnak gyerekei Ben Affleck új barátnőjével

Ben Affleck és Ana de Armas kapcsolata folyik a csapból is, már ami az amerikai sajtót illeti, a sztárok nagy részével ellentétben ők ketten ugyanis rendszeresen kirándulnak, vásárolnak, étterembe járnak, így rengeteg lesifotó készült róluk.

Ben Affleck is working with ex-wife Jennifer Garner 'to prepare the kids' to meet his new girlfriend Ana de Armas https://t.co/eX3QEy84Tv

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 2, 2020