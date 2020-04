Második gyermekét várja a Gossip Girl Blair Waldorfja

Nagy pocakkal kapták lencsevégre Los Angelesben.

Van miért gratulálni Leighton Meesternek és Adam Brodynak, ugyanis második gyermeküket várják – tudta meg a Just Jared.

Rumores confirmados!!! Leighton Meester e Adam Brody serão pais novamente. 👶🏻 O casal foi fotografado enquanto passeava com a filha mais velha Arlo Day em LA. Fotos: @DailyMail pic.twitter.com/7jm8kzLXz5 — gossip girl (@scenesgg) April 1, 2020

A pár Los Angelesben sétálgatott négyéves kislányukkal, Arlo Day-jel, akinek a képek tanúsága szerint hamarosan kistestvére születik. Leighton pocakja már szép nagy, így talán már nyáron négytagúvá bővülhet a család.

Adam Brody és Leighton (Fotó: Getty Images)

A Gossip Girl Balirje és a Narancsvidék Seth-je öt évvel ezelőtt, titokban házasodott össze, és gyermekük érkezéséről sem számoltak be a nyilvánosságnak. Ezt a hagyományt most is tartják, a piciről a lesifotók előtt nem tudott a sajtó, és vélhetően megszületéséről is csak utóbb fogunk értesülni.