Ezt senki sem hitte volna: ez az énekesnő ápolta Val Kilmert, amikor azt hitte, eljött a vég

Val Kilmer kálváriája 2015-ben kezdődött, bár két éven át tagadásban élt. Legalábbis a médiát igyekezett félrevezetni, és nem volt hajlandó beismerni, hogy torokrákkal küzd.

#Books #Celebrity Val Kilmer Opens Up for First Time About His Battle with Throat Cancer—and How Cher Helped Him Heal https://t.co/Cyu7Q1dWgV

— FlaShBloG Live Entertainment © (@FlaShBloGLive) April 1, 2020