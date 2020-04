Unaloműzésnek szánták - világhírű lett a musicalslágert éneklő család

Amennyire amatőrök, annyira cukik, ráadásul a Nyomorultak betétdalának szövegét is átparodizálták.

A Nyomorultak musical One Day More című betétdalát vette elő a Kentben élő Marsh-család, akik úgy kívánták elütni az időt a karanténban, hogy átírták a dal szövegét aktualizálva egy lakásban rekedt átlagos család mindennapjaira.

A Metro oldalára felöntött videóban többek között arról énekel a hatfős família, hogy elmaradt a fociedzés, milyen online vásárolni és ételt rendelni, és hogy a nagyszülőkkel Skype-on tartják a kapcsolatot.

Marshékat ezután a BBC is meginterjúvolta, ahol elmondták, mennyire vicces feladat volt átírni a dalt úgy, hogy az minden egyes családtag járvány ideje alatti tevékenységét is be tudja mutatni.