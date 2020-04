Justin Bieber és a Pókember élő bejelentkezése a nap durranása

Van, aki szerint karantén alatt jobb dolog nem is történhetne.

“A legjobb dolog, ami a karantén ideje alatt történhetett!” – szólt az egyik szélsőségesen pozitív komment a kanadai énekes Justin Bieber és az angol színész, a Pókembert megformáló Tom Holland közös Instragram-élőzése alatti hozzászólás-özönben.

A két világsztár kölcsönösen elismerte a másik tehetségét, és azt is, mennyire nagy rajongója a másiknak.

Volt olyan kommentelő a Twitteren, aki egyszerűen technikai problémának nevezte azt, hogy ez megtörténhetett, de még azok is pozitívan fogadták az élő beszélgetést, akik soha nem is agyaltak ilyen eshetőségen korábban. Ami azt illeti, valóban furcsa páros az övéké…

“Tom Holland és Justin Bieber közös live-ozása?? Nem tudtam ezelőtt, hogy nekem erre szükségem lett volna bármikor is, de most már tudom, hogy igen!” – írta valaki a Twitteren.

És hogy mindez miért történt? Úgy tűnik, hogy a válasz csupán ennyi: miért is ne?!