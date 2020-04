Janet Jackson is méltatta a kislányt, aki beteg testvéréért leborotválta a haját

Az énekesnő, aki egykor szintén volt kopasz, erőt akart adni a lányoknak.

Két lánytestvér tett közzé egy videót az Instagramon, melyen egyikük a másik iránti szolidraitásból, mert az csúnyának képzeli magát a betegsége miatti leborotvált fejbőre miatt, nemcsak a saját haját nyíratta le, hanem a videóban saját kezűleg a szemöldökétől is megszabadul.

“Semmi nem jelent, hogy ki szép vagy ki nem! Nézd csak!” – szól a szöveg a videóban, amit felkapott fél Amerika, köztük Janet Jackson is, aki a megindító képsorok hatására, felidézte azokat az időket, amikor a Janet-turné alatt kopaszon lépett fel.

“Megríkatott ez a két testvér engem. Én is leborotváltam korábban a hajam. Mi, nők kopaszon is szépek vagyunk, és ez mindenki el kell higgye magáról!”– idézte az énekesnőt a Just Jared.