Utolsó posztjában búcsúzik Harry herceg és felesége, Meghan

Arra azonban utaltak, hogy ez nem feltétlenül végleges.

Elérkezett a nap, amikortól hivatalosan is hatályba lép Harry herceg és Meghan hercegné függetlenedése a brit királyi családtól. A pár korábban lemondott arról, hogy használják az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust, melyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegné pedig Harry feleségeként tarthatott igényt, azonban abban reménykedtek, hogy a Sussex Royal név, mely alatt Instagram oldaluk fut, megmaradhat.

Meghan hercegné és Harry herceg külön utakon folytatja. (Fotó: Getty Images/Chris Jackson)

Később Erzsébet királynő arra kötelezte családtagjait, hogy hagyják el a “royal” szót, miközben a házaspár le szerette volna védetni a családi “brandet”. Ennek értelmében Meghan és Harry hétfőn kitette oldalára az utolsó bejegyzését, mely a búcsújuk is egyben – írja a Just Jared.

“Ahogy mindannyian érezzük, a világ most egy igazán törékeny hely. Mindazonáltal hiszünk benne, hogy mindannyiunknak van lehetősége kitűnni és változtatni. Mialatt mindannyian keressük a szerepünket ebben a globális változásban, az új fejezetünkben arra összpontosítunk, hogy ehhez miképpen tudunk mi is hozzájárulni. Ha itt nem is láttok minket, a munka tovább folytatódik. Köszönjük ennek a közösségnek a sok támogatást és inspirációt. Bízunk benne, hogy hamarosan újra kapcsolatban léphetünk veletek” – utalt arra a pár, hogy talán egy új felhasználói fiókkal, tovább roboghat eddigi közösségépítésük.

A Sussex Royal oldalon letiltásra kerültek a kommentek, és egyelőre nem tudni, hogy törlésre kerül-e a fiók, vagy megmarad ebben a formában az utókornak.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Meghan és Harry Los Angelesbe költözött kisfiukkal, Archie-val, hogy közelebb legyenek Meghan édesanyjához, Doriához. A pár védelmét nem finanszírozza az amerikai kormány, ahogy azt Donald Trump hétfőn leszögezte, és melyben egyébként Harryék nem is akartak segítséget kérni.