Iskola helyett "medvevadászat" - így szórakoztatják a kicsiket a szomszédok

Gettheyoungonesout of thehouse. Allkindsof bearsand differentcritterstohunt whenwalkingthroughtheneighborhoodtoday. #bearhunt pic.twitter.com/hGfWqg0cS6

— OMHS Performance (@OMHSPerformance) 2020. március 30.

Az ötlet kiindulópontja Michael Rosen és Helen Oxenbury “Medvevadászatra megyünk” című könyve volt, és azon szülők kezdték szervezni Lafayette-ben, akik kezdték feladni a gyerekekkel való otthonmaradást vírus idején.

Children across the world are putting bears in their windows to create their very own 'Bear Hunt' – the perfect activity for little ones during times of social distancing (https://t.co/4EWVwOjd5s). Make sure to head over to https://t.co/OhEwYoLLmc for activities, videos and more! pic.twitter.com/NWCw43l8Lv

— Walker Books (@WalkerBooksUK) 2020. március 25.