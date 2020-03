Így néz ki Ariana Grande póthaj nélkül - megmutatta valódi fürtjeit

A többség véleménye szerint, természetesen sokkal egyedibb.

Ariana Grande a feje tetejére felfogott, hosszú copfjáról híres, mely szögegyenesre van vasalva, és a derekát verdesi, azonban bizonyára nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nagyrészt póthaj teszi ki annak a csodás hajkoronának a tömegét.

Ariana Grande (Fotó: Getty Images)

A 26 éves popsztár eredetileg azonban göndör fürtökkel rendelkezik, a Just Jared pedig kiszúrta, hogy ezt msot fellépések hiányában meg is mutatta rajongóinak.

Ariana természetes frizurájával is gyönyörű, sőt, talán nem ártana némi változatosságot is belevinni a frizurájába, a fejbőre is biztosan meghálálná, ha a szoros copfot néha napján hanyagolná.