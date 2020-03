Koronavírus áldozata lett az elismert countryzenész

A Grammy-díjas Joe Diffie 61 éves volt.

Elhunyt Joe Diffie Grammy-díjas countryzenész, akinek számos slágere szerepelt a toplisták élén az 1990-es években. A 61 éves zenész halálát a koronavírus okozta.

Joe Diffie, Grammy-díjas countryénekes (Fotó: Getty Images)

Diffie halálhíre Facebook-oldalán jelent meg, a közlemény szerint a zenész vasárnap hunyt el Nashville-ben, “koronavírus okozta komplikációk következtében”.Diffie két nappal korábban jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje, és orvosi kezelésre szorul.

Az Oklahomából származó zenész legnagyobb 1990-es évekbeli sikerei között volt a Pickup Man, a Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die) és a John Deere Green című szám. Első albuma, az A Thousand Winding Roads, amelyen Home című dala is szerepelt, 1990-ben jelent meg.