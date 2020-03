Az akváriumban kalandozó fókán olvadozik az internet

Az ausztráliai Sea World lakója tett egy túrát, ha már nincsenek vendégek.

Miután sorra zárnak be az állatkertek és akváriumok az egészségügyi veszélyhelyzet miatt, sokan aggódnak, hogy mi lesz az állatokkal. Erre azonban nincs ok, jó kezekben vannak, sőt, egyre több beszámoló érkezik arról, hogy a gondozók hogyan igyekeznek szórakoztatni a lakókat, vannak, akik új kalandra is indulhatnak.

Legutóbb a chicagói Shedd Aquarium aranytollú pingvinjei látogatták szomszédaikat, most pedig a Bored Panda írta meg, hogy a queenslandi Sea World egyik oroszlánfókájának, Birrie-nek is része lehetett egy hasonló élményben.

A kimenőről persze videói is készült, a “kis jóképű”, ahogy gondozói hívják, meglátogathatott pár havert a Cápa-öböl nevezetű akváriumnál.

A fóka tagadhatatlanul lelkesnek tűnt, mialatt trópusi halak, ráják és egyéb vízi állatok úsztak el előtte.