A kis Lajos herceg egyszerűen imádnivaló - nagyot nőtt, mióta nem láttuk

Londonban zúgott a taps az egészségügyi dolgozókért, a kezdeményezéshez Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei is csatlakoztak.

György herceg, Sarolta hercegnő és a kis Lajos herceg is csatlakozott a britek a csütörtök este nyolcas köszönő akciójához, mely során az emberek tapssal hálálták meg a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat eddigi és jövendő fáradságos és hősies munkáját.

A nemes és megindító kezdeményezésből Katalin hercegné és Vilmos herceg három csemetéje is kivette a részét, melyről egy bájos videó is készült. Mindhárom királyi gyerkőc nagyot nőtt, mióta utoljára láthattuk őket, főleg a legkisebb, Lajos, aki április 23-án tölti be a kettőt.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az eredetileg a londoni Kensington-palotában élő Vilmos és Katalin úgy döntött, mivel az oktatás jelenleg szünetel, csemetéikkel visszaköltöznek vidéki otthonukba, a sandringhami Anmer Hallba.