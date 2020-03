Nem kerül a netre, mozikban mutatják be a Wonder Woman folytatását

A Warner Bros. filmstúdió újabb bemutatóját, a 2017-ben nagy sikerrel vetített Wonder Woman című képregényfilmje folytatását, a Wonder Woman 1984 című új filmjét is elhalasztotta. A produkció június 4-e helyett augusztus 14-től látható majd a mozikban az új időzítés szerint.

— PattyJenkins(@PattyJenks) 2020. március 24.

“Amikor a Wonder Woman 1984 zöld utat kapott, mind úgy képzeltük, hogy szélesvásznon mutatjuk meg a közönségnek, msot pedig örömmel jelenthetjük be, hogy augusztus 14-én a mozikba kerül a film” – jelentette be Toby Emmerich, aki reméli hogy addigra egy biztonságosabb és egészségesebb világban élünk majd.

A stúdió az In the Heights című Lin-Manuel Miranda-musical filmadaptációjának június 26-án kezdődő forgalmazását is meghatározatlan időre elhalasztotta, és a Scooby-Doo történetek nyomán forgatott Scooby című egész estés animációs filmet sem mutatják be május 15-én. A Maligant című thrillert ugyan augusztus 14-től játszották volna, de most a Wonder Woman 2. került a helyére, új forgalmazási dátuma pedig még nincs.