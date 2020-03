Így töltik kényszerpihenőiket a magyar zenekarok - otthonról is szól a Rock ’N Roll

A Tankcsapda, a Hollywood Rose, a Mangorise és a Fatal Error is igyekszik kihozni a maximumot a homeoffice-ból.

A magyar zenei élet kiválóságai amellett, hogy örömmel csatlakoztak a magyar fesztiválok, klubok és koncerthelyszínek által életre hívott Maradj otthon! Fesztiválhoz, rajongóiknak más módon is igyekeznek erőt adni a négy fal közötti mindennapokhoz.

Sidlovics Gábor a Tankcsapda gitárosa (Fotó:

MTI/Krizsán Csaba)

Olyan zenészek osztották meg exkluzívan a PetőfiLive-val, mivel is töltik a hétköznapjaikat, mint a Tankcsapda, a Hollywood Rose, a Mangorise és a Fatal Error.

Most te lehetsz a Tankcsapda!

Lukács Laciék nemrég egy online koncerttel szórakoztatták követőiket, amit 24500-an követtek élőben. A csapat úgy döntött, hogy kicsit kifújja magát és most ők néznék karosszékből a közönségük produkcióit. Felhívásuk keretében, most bárki elküldheti a zenekarnak a saját Tankcsapda-előadását, amit a tagok és a közönség együtt zsűriz majd.

“Hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a rajongókkal, különböző online aktivitásokat találtunk ki, ezzel is enyhítve a koncertmentes napokat, hogy ne maradjon senki Tankcsapda nélkül. Az online koncert sikere megmutatta, hogy hatalmas igény van a pozitív üzenetekre és az összefogásra. Ez a második aktivitás már kétoldalú, azaz nem csak mi akarunk szórakoztatni, hanem azt szeretnénk, hogy ebben a rajongók is aktívan részt vegyenek. Készülünk még jó pár netes akcióval, bár reménykedünk, hogy nem mindre lesz majd szükség és hamar visszatérhetünk a rendes kerékvágásba” – nyilatkozta Fejes Tamás.

A Hollywood Rose saját lemezen dolgozik

“Pár hónapja kezdtük el a dalok írását és a próbákat, de ahogy veszélyessé vált a helyzet, ez megszakadt. Illetve, nem szakadt meg, mert mindenki otthonról ötletel tovább – mesélte Kanyó Zoltán „Kanyesz”, a zenekar gitárosa a PetőfiLive-nak.

“Van egy dalunk, ami bár elég kezdetleges állapotban volt még, de úgy éreztük, hogy a mondanivalója nagyon aktuális, így mindenki elkezdett otthon dolgozni a saját részén. Bár ez még nem a végleges verzió, azt majd később tudjuk, stúdióban megcsinálni, de nem akartunk várni a megjelenésével, mert fontosnak tartjuk, hogy mi is eljuttassuk az üzenetünket az embereknek. Nem olyan egyszerű így dolgozni, de ez nem szegi kedvünket, hisz tudjuk, hogy most az a legfontosabb, hogy tartsuk be a szabályokat, hogy minél előbb találkozhassunk a közönségünkkel a bulikon és befejezhessük a lemezünket.”

A MangoRise énekese, Bartha Ákos Dannona fiával zenél

Bartha Ákos Dannona számára a kialakult helyzet annyiban új, hogy a csapattagok számára mindig nyitva állt az otthoni stúdiója, ez azonban most változott, mindenki a saját otthonában van, így Ákos jelenleg leginkább kisfiával, Bencével zenél. Persze a szituáció a fiúkat is megihlette, pár napja készült el ugyanis az Átvészelünk minden bajt című dal Némoval és KtK Steeve-el.

“Némo barátunk keresett meg, hogy írjunk egy dalt együtt a kialakult helyzet kapcsán. Nem is kellett több! A szükséges óvintézkedéseket szigorúan betartva neki is láttunk a munkának. Szerencsére KtK Steeve, azaz a ManGoRise közkedvelt szaxofonosa is szintén nagyon korai szakaszban megkezdte a teljes önkéntes elszigetelődést, így nem volt kérdés, hogy ki lesz a partnerünk a dal készítése során. Azt üzenjük az embereknek, hogy ne hősködjenek, ne takarózzanak álérvekkel, ne bagatellizálják el a dolgot!”

A Fatal Errornak kihívás a homeoffice

Örökmozgó életvitel után, most kissé új a szituáció a tagok számára, de mint nyilatkozták, emiatt olyan dolgokra is jut idő, amire eddig sajnos nem:

“Én például régen tudtam a sok rohanás miatt ennyit a hangszeremen gyakorolni, foglalkozni vele, illetve nagyon sokat lehetek végre az Édesanyámmal, sőt, kertészkedem is” – újságolta Balázs Misi, a zenekar billentyűse.

Új dal azonban így is készült, ráadásul a rajongók bevonásával a klip is igen kreatív lett.

“A zenekari munka nem állt meg, szépen mindenki hazacipelte minden hangszerét, és itthon dalokat, témákat írunk és gyakorlunk. A múlt héten hoztuk ki Maradj velem otthon című dalunkat, melyet teljes egészében az itthoni cuccainkon vettünk fel igazából pár óra leforgása alatt, majd a Fatal Error Family facebook csoport tagjaitól kértünk személyes home-videókat, amikből összevágunk egy videoklipet.”