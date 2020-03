Billie Eilish, Mariah Carey és Alicia Keys különleges módon segíti a rászorultakat

EltonJohn willhosta "livingroomconcert" forcoronavirusrelief thisSunday, withBillieEilish, Mariah Carey, Alicia Keysand more https://t.co/eLBNuzc1ju pic.twitter.com/gkY9sUZLMa

A sztárok élő fellépését saját otthonaikból közvetítik majd az egyórás koncerten, amelynek házigazdája Elton John Grammy- és Oscar-díjas brit zenész lesz – számolt be róla a BBC News.

Az iHeart Living Room Concert for America című eseményt a Fox televízió és amerikai rádióadók is közvetítik. A bevételt a Feeding America és egy gyerekeket segítő jótékonysági szervezet kapja.

James Corden is hasonló kampányba kezdett

Az online koncertet követő napon a 18 éves Eilish, a BTS, Dua Lipa és mások társaságában egy másik, tévében közvetített adománygyűjtő műsorban is szerepelni fog, James Corden Late Late Show-műsorának különkiadásában jelennek majd meg.

Corden, aki garázsából jelentkezik, a BTS héttagú fiúegyüttest Dél-Koreából, az albán származású, Grammy-díjas énekesnőt, Dua Lipát Londonból, Andrea Bocelli olasz sztártenort pedig Olaszországból kapcsolja. Eilish bátyjával, Finneas O’Connell zenei producerrel Los Angelesből jelentkezik be, akárcsak a zongorista-színész sztár, John Legend.

This coming Monday, we're bringing people together to keep them apart.

HomeFest: @JKCorden’s Late Late Show Special will feature @billieeilish @finneas @AndreaBocelli @davidblaine @bts_bighit @DUALIPA @johnlegend #WillFerrell & more!

Watch #HomeFest Monday at 10pm on @CBS pic.twitter.com/6GZD4pAGpr

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 25, 2020